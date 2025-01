Wegen «aktueller Umstände»: Back Eyed Peas sagen Shows in Las Vegas ab

15 Shows bis Mai abgesagt

Im September 2024 hatte die Band, bestehend aus Will.i.am (49), Apl.de.ap (50) und Taboo (49), ihre erste Residency mit dem Titel «Black Eyed Peas: 3008 The Las Vegas Residency» angekündigt. «Unsere erste Residency in Las Vegas gibt den Black Eyed Peas die Möglichkeit, das zu tun, was wir am besten können: uns etwas ganz Neues und Kreatives auszudenken, das die Grenzen der Live–Show–Erfahrung verschiebt», sagte Will.i.am damals in einem Statement. Die Shows hätten am 15. Februar im PH Live im Planet Hollywood Resort & Casino beginnen sollen. Für Februar, März und Mai waren insgesamt 15 Termine gesetzt.