Wegen Atemwegsinfektion: Pink muss weitere Konzerte absagen

Pink muss ihren zahlreichen Fans schon wieder schlechte Nachrichten überbringen. Nachdem sie vor wenigen Tagen noch wegen «medizinischer Probleme in der Familie» mehrere Konzerte absagte, wird der Superstar in einem weiteren X–Post nun konkreter – und teilt weitere Ausfälle mit. So müssen auch ihre beiden geplanten Auftritte in Vancouver am Freitag und Samstag kurzfristig ausfallen.