George R.R. Martin unterstützt Autorenstreik

Das «Autorenzimmer» für «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» - das für den neuen Streamingdienst Max produziert wird - sei von der Writers Guild of America (WGA) «für die Dauer des Streiks geschlossen» worden. «Ich bin nicht in L.A. und kann daher nicht wie 1988 an einer Streikpostenkette teilnehmen, aber ich möchte zu Protokoll geben, dass ich meine Zunft voll und ganz und unmissverständlich unterstütze», stellte der Autor klar. Wie lange der Streik noch dauern werde, wisse er nicht. «Vielleicht kommen die AMPTP-Mitglieder morgen zur Vernunft und bieten einige sinnvolle Zugeständnisse an, und die ganze Sache kann nächste Woche abgeschlossen werden. Darauf würde ich allerdings nicht wetten.» Bei der AMPTP handelt es sich um die «Alliance of Motion Picture and Television Producers». Es ist ein Wirtschaftsverband, der mehr als 350 amerikanische Fernseh- und Filmproduktionsfirmen bei Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften der Unterhaltungsindustrie vertritt.