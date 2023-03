Wegen Bankenkrise: Sharon Stone verlor Hälfte ihres Vermögens

Die aktuelle Bankenkrise in den USA macht Sharon Stone (65) offenbar zu schaffen. «Ich habe gerade die Hälfte meines Geldes durch diese Bankensache verloren», gestand die Schauspielerin laut Medienberichten in einer Rede. In der vergangenen Woche war die amerikanische Silicon Valley Bank pleite gegangen. Dies sorgte für Turbulenzen auf dem Finanzmarkt, auch die Schweizer Bank Credit Suisse geriet etwa in Schieflage.