Wegen Beissattacken: Joe Bidens Hund aus dem Weissen Haus verbannt

«Der Präsident und die First Lady sorgen sich sehr um die Sicherheit der Menschen, die im Weissen Haus arbeiten und sie tagtäglich beschützen. Sie sind dankbar für die Geduld und die Unterstützung des Secret Service, während sie nach einer Lösung suchen», so Elizabeth Alexander (44), Sprecherin von First Lady Jill Biden (72). «Commander ist derzeit nicht auf dem Gelände des Weissen Hauses, und die nächsten Schritte werden nun evaluiert.»