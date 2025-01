Wegen den Bränden: Oscar-Nominierungen sind verschoben

Eigentlich sollten am 17. Januar die nominierten Stars und Beitrage der kommenden Oscarverleihung, die am 2. März über die Bühne gehen wird, enthüllt werden. Dieser Termin gilt laut «Variety» nun nicht mehr, Filmfans müssen sich aber nicht sehr viel länger gedulden: Stattdessen soll es demnach nun am 19. Januar erfolgen. Durch die leichte Verschiebung haben die rund 10.000 wahlberechtigten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences folglich auch zwei Tage mehr Zeit, um für die Nominierungen abzustimmen.