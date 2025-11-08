Wegen Deportationsvideo: Olivia Rodrigo wütet gegen Trump-Regierung

Auch andere Künstler wehren sich

Die «Drivers License»–Interpretin ist nicht die erste Künstlerin, die sich gegen die Verwendung ihrer Musik durch die Trump–Administration zur Wehr setzt. Auch die britische Sängerin Jess Glynne protestierte, nachdem das Weisse Haus ihren Hit «Hold My Hand» für ein Abschiebungsvideo nutzte. «Dieser Post macht mich ehrlich gesagt krank», schrieb Glynne auf Instagram. «Meine Musik handelt von Liebe, Einheit und positiver Energie – niemals von Spaltung oder Hass.»