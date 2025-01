Wegen der Brände in L.A.: Herzogin Meghan verschiebt Netflix-Serie

Einsatz für die Feueropfer

Harry und Meghan haben sich bereits in den vergangenen Tagen für die Opfer der Brände engagiert. Am 10. Januar besuchten sie die World Central Kitchen in Pasadena, um Nahrungsmittel und Hilfsgütern zu verteilen. Mit ihrer Archewell Foundation arbeiten sie daran, weitere Hilfe zu leisten. «In den letzten Tagen haben Waldbrände in Südkalifornien durch Wohngebiete gewütet und Familien, Häuser, Schulen, medizinische Versorgungszentren und vieles mehr zerstört – Zehntausende aus allen Gesellschaftsschichten sind betroffen», betonten Harry und Meghan zuvor in einer Erklärung auf ihrer offiziellen Homepage und riefen zu Spenden auf: «Einige Familien und Menschen haben nichts mehr. Bitte denken Sie darüber nach, Kleidung, Kinderspielzeug und Kleidung und andere wichtige Dinge zu spenden.» Sie selbst nahmen Freunde und Angehörige, die evakuiert werden mussten, in ihrem Haus auf.