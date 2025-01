Wegen der Brände: Nina Dobrev muss Haus an Geburtstag räumen

Dobrev sei ganz flau im Magen «angesichts der Zerstörung und Verwüstung, die diese Brände, die so viele Familien vertrieben haben, angerichtet haben». Ihr Herz sei gebrochen, wenn sie an all die Menschen denke, die von den Waldbränden betroffen sind. Sie verspüre Schuldgefühle, denn auch wenn ihr Zuhause nahe an einem der Brände gelegen sei, sei ihr Haus verschont geblieben: «Aber so viele andere hatten nicht so viel Glück.»