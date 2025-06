Wegen Ehe mit Britney Spears: Sam Asghari musste «härter arbeiten»

Sam Asghari (31) hat durch seine sechsjährige Beziehung mit Britney Spears (43) nicht nur berufliche Vorteile erlebt. Dies verriet der Schauspieler in einem Interview in der Radiosendung «Manic Monday». «Ich würde lügen, wenn ich sagen würde: ‹Es war nicht gut für mich›» räumte Asghari zunächst ein. «Wenn man in einer so öffentlichen Beziehung ist ... gab es mir eine Art Plattform für das, was ich tue», sagte das Model.