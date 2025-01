Wegen Feuer in L.A.: Drehstopp bei «Grey's Anatomy» und Co.

Daneben stellten auch Fernsehshows wie etwa «Jimmy Kimmel Live!» mit Komiker und Moderator Jimmy Kimmel (57) oder die beliebte Spielshow «The Price Is Right» (in Deutschland bekannt als «Der Preis ist heiss») die Produktion ein. Bei diesen Sendungen sollte besonders das Gastpublikum nicht in Gefahr gebracht werden, heisst es hierzu bei «Deadline».