Wegen Frage zu Tom Brady: Gisele Bündchen muss Interview abbrechen

In dem einminütigen Clip spricht Moderatorin Roberts an, dass Bündchen die Scheidung einst als «Tod eines Traums» bezeichnet hatte und fragt, wie es ihr heute gehe. «Na ja, wenn du das sagst ...», sagt Bündchen und hält dann kurz inne, während ihr Tränen in die Augen steigen. Dann dreht sich das Model von der Kamera weg und verdeckt sein Gesicht mit der Hand. «Sorry, Leute. Ich weiss nicht. Darf ich einen kurzen Moment haben?», bittet sie das Kamerateam.