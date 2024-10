Wegen Hass-Nachrichten: Cora Schumacher will sich zurückziehen

Um Cora Schumacher (47) könnte es in nächster Zeit ruhiger werden: Sie hat am Sonntag angekündigt, eine Pause bei Instagram und Co. einlegen zu wollen. Der Grund dafür seien schlimme Anfeindungen, die sie in den vergangenen Tagen nach einem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Sohn David (22) erhalten habe.