Wegen Hitze und Todesfall: Taylor Swift sagt Konzert in Brasilien ab

Pop–Ikone Taylor Swift (33) hat ihr gestriges Samstags–Konzert (18. November) in Rio de Janeiro aufgrund der anhaltenden Hitze und des tragischen Todesfalls eines Fans verschoben. In ihrer Instagram–Story veröffentlichte sie einen handgeschriebenen Text, in dem sie ihre Entscheidung «aus der Umkleide des Stadions» mitteilt. «Die Sicherheit und das Wohlergehen meiner Fans, Künstlerkollegen und Crew–Mitglieder muss und wird immer an erster Stelle stehen», schreibt Swift.