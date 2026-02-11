Wegen ihrer Gesundheit: Demi Lovato sagt mehrere Konzerte ab

Weiter erklärte der frühere «Camp–Rock»–Star dann jedoch: «Als ich mit den Vorbereitungen für die Tour begonnen habe, wurde mir klar, dass ich mir mehr vorgenommen habe, als realistisch machbar ist. Um meine Gesundheit zu schützen und euch bei jeder Show mein Bestes geben zu können, muss ich mir mehr Zeit für Erholung und Proben einplanen und den Tourplan insgesamt anpassen – mit mehr freien Tagen, damit ich die gesamte Tour gut bewältigen kann.»