Beruhigende Nachrichten aus Norwegen: König Harald (85) durfte das Krankenhaus, in dem er sich seit vergangenem Donnerstag befunden hat, nun wieder verlassen. Das gab das norwegische Königshaus in aller Kürze auf seiner offiziellen Homepage bekannt. In dem Statement heisst es: «Seine Majestät der König wurde heute aus dem Nationalkrankenhaus entlassen. Der König ist in guter Verfassung.»