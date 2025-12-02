Wegen Kate und William: Weihnachtsbaumkäufer müssen Umweg fahren

Kates fünftes Weihnachtskonzert steht an

Unterdessen bereitet sich Prinzessin Kate auf ihr fünftes Weihnachtskonzert «Together at Christmas» vor, das am 5. Dezember in der Westminster Abbey in London stattfinden wird. An dem Tag kann sie wohl auch wieder auf familiäre Unterstützung zählen. Wie das «People»–Magazin berichtet, wird Fall Prinz William seine Ehefrau auf jeden Fall begleiten. Mit weiteren Mitgliedern der Königsfamilie werde gerechnet. Ob auch die drei gemeinsamen Kinder das Weihnachtskonzert besuchen werden, sei hingegen noch nicht bekannt.