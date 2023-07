Sondersendung zur Primetime am Dienstag

Wegen Klimakatastrophe und Hitze: RTL stellt sein Programm um

Einmal mehr ändert der Sender RTL spontan sein Programm, um über aktuelle Themen und Probleme zu berichten. Zur Primetime am Dienstag läuft deshalb eine Sondersendung zur aktuellen Hitzewelle in vielen Ländern. «Der König von Palma» fängt deshalb etwas später an.