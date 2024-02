Wegen Krankheit: Adele verschiebt alle März-Konzerte in Las Vegas

Schon der Start in Las Vegas verzögerte sich um mehrere Monate

Es ist nicht das erste Mal, dass Fans mit einer Verschiebung in Las Vegas leben müssen. Schon der Beginn war holprig: «Weekends with Adele» sollte ursprünglich im Januar 2022 starten, doch einen Tag vor Beginn hatte Adele überraschend bekannt gegeben, dass sie aufgrund von coronabedingten Verzögerungen nicht auftreten könne. «Die Hälfte meiner Crew, die Hälfte meines Teams ist an COVID erkrankt – sie sind es immer noch – und es war unmöglich, die Show zu Ende zu bringen», erklärte sie damals in den sozialen Medien.