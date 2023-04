Auf das Thema kam die Moderatorin zu sprechen, da sie in ihrer «The Kelly Clarkson Show» den Schauspieler Henry Winkler (77) begrüssen durfte, der ebenfalls Legastheniker ist. Eigenen Angaben zufolge war er zusammen mit der Kinderbuchautorin Lin Oliver (76) an der Entstehung von mittlerweile fast 40 Romanen beteiligt. Am 31. Oktober erscheint zudem seine Autobiografie «Being Henry: The Fonz ... and Beyond».