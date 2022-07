Kern erzählt, dass sie neben Schwindel an einem «Defizit in der Sprache» leide. Das zeigt sich auch in ihren Instagram-Videos, in denen sie immer wieder Wortfindungsschwierigkeiten und Versprecher hat. Ab und zu wechselt das Ex-Model, das seit fünf Jahren in Malta lebt, ins Englische. Sprechen und Gehen müsse ihr Gehirn erst wieder lernen, das gehe bei einem Mini-Stroke aber schnell. Ein zweiter Schlaganfall, der einem Mini-Stroke oft folgt, könnte aber tödlich sein, fürchtet sie.