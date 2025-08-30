Wegen Nervenschaden: Konstantin Wecker kann kaum Klavier spielen

Eine Art Wende hatte er etwa 2021 ebenfalls im Gespräch mit dem Magazin «Zeit Verbrechen» beschrieben. Eine frühere Inhaftierung wegen des Besitzes von Kokain hatte Wecker einen «Segen» genannt. «In meinem Fall war die Verhaftung meine einzige und letzte Chance, von meiner Sucht loszukommen», sagte er. «Ich war so unglaublich drauf, dass ich mir damals einen Herzinfarkt gewünscht habe, nur damit ich in eine Klinik eingewiesen werde. Ich wusste, alleine komme ich nicht mehr raus aus dem Elend.»