Wegen Schwester Irene: Altkönigin Sofía streicht alle Termine

Deshalb soll Sofía Termine am Mittwoch und Donnerstag in Las Palmas de Gran Canaria gestrichen haben. Am 14. Januar hätte ihr in einem Aquarium ein Preis für ihren Einsatz zum Erhalt der Artenvielfalt überreicht werden sollen. Am 15. Januar stand die Verleihung ihres Ehrendoktortitels an der Universität Las Palmas de Gran Canaria an. Bei beiden Ehrungen soll Sofia fehlen.