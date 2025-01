Wegen seines Sohnes: Quentin Tarantino hat keine Eile mit letztem Film

Quentin Tarantino will bleibende Erinnerung für Sohn schaffen

Über fünf Jahre ist es nun schon her, seit Quentin Tarantinos bisher letzter Film «Once upon a Time... in Hollywood» in den Kinos lief. Seitdem haben sich seine Prioritäten verschoben: Hin zu seiner Familie in Israel. Sein Sohn wird bald fünf, seine Tochter ist zweieinhalb Jahre alt. Seit 2018 ist Tarantino mit der israelischen Sängerin Daniella Pick (41) verheiratet. «Wenn ich in Amerika bin, schreibe ich», verriet der Pendler. «Und wenn ich in Israel bin? Dann bin ich ein Abba, was Vater bedeutet».