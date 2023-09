Nach Danny-Masterson-Eklat

Wegen Serie «Stoner Cats»: Neue Kontrovsere für Kunis und Kutcher

Mila Kunis und Ashton Kutcher stecken schon wieder in Schwierigkeiten. Die Macher der Serie «Stoner Cats», an der das Paar involviert war, müssen eine Millionenstrafe zahlen. Es ist die zweite Kontroverse für das sonst so beliebte Hollywood–Paar binnen weniger Tage.