«Spider-Man 3» und «Kraven the Hunter»

Wegen Streik in Hollywood: Sony verschiebt mehrere Marvel-Filme

Der Arbeitskampf in Hollywood zwingt das Filmstudio Sony zu einigen Anpassungen bei kommenden Kinostartterminen. So verliert etwa der Animationsfilm «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» sein Startdatum komplett.