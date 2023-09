Schon seit 134 Tagen streiken die Drehbuchautorinnen und –autoren in Hollywood. Die Mitglieder der Schauspielgewerkschaft SAG–AFTRA befinden sich seit mittlerweile 61 Tagen im Arbeitskampf. Angesichts der finanziellen Nöte der Filmschaffenden in den USA haben nun Regie–Legende Steven Spielberg (76) und seine Ehefrau Kate Capshaw (69) gemeinsam 1,5 Millionen US–Dollar (umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro) gespendet, um die finanziellen Nöte der Streikenden in der Film– und Serienbranche in den USA zu mildern. Das berichtet unter anderem das Branchenmagazin «Variety».