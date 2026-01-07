Wegen Streit mit Produzent: George Clooney hatte Angst um Karriere

«Ich war zwar nicht in der Machtposition, aber ich liess mir nicht gefallen, so angesprochen zu werden. Ich sagte ihm, er solle aufhören.» Zunächst sei er angeschrien worden, dann habe er zurückgeschrien. «Es ist immer noch fraglich, ob ich gefeuert wurde oder gekündigt habe», ergänzte er. Doch der Streit brachte ihm auch seinen nächsten Job ein. Ein Bekannter habe davon erfahren und ihn zu einem Vorsprechen eingeladen. Das führte zu einer Pilotfolge – seine Karriere war gerettet.