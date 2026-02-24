Wegen Trunkenheit am Steuer: Zachery Ty Bryan zu Haftstrafe verurteilt

Zachery Ty Bryan hatte immer wieder Konflikte mit dem Gesetz. Im Oktober 2023 bekannte er sich vor Gericht zum Vorwurf der häuslichen Gewalt schuldig und wurde zu 36 Monaten Bewährung und sieben Tagen Haft verurteilt. Ende November 2025 wurden er und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Das Paar war mit seinen drei gemeinsamen Kindern unterwegs. Als Bryan ausstieg, soll sie versucht haben, ihn zu überfahren, wie «Page Six» berichtet. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern an Bord in einen Strassengraben. Johnnie Faye Cartwright wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Bryan wurde wegen Verstosses gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen.