Wegen Vergewaltigung: Paul Haggis muss 7,5 Millionen Dollar zahlen

Ein New Yorker Gericht hat den kanadischen Regisseur und Oscarpreisträger Paul Haggis (69) in einem zivilen Prozessverfahren wegen Vergewaltigung einer Filmpublizistin am vergangenen Donnerstag zu einem Schadensersatz von 7,5 Millionen Dollar (etwa 7,3 Millionen Euro) verurteilt. Das berichten unlängst mehrere US-Medien, darunter «Variety».