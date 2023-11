Weihnachten bei den Royals: Sind Harry und Meghan unerwünscht?

Die «Daily Mail» schreibt nun allerdings unter Berufung auf Insider, diese Annäherungsversuche der Sussexes seien «bizarr». Prinz Harry und Herzogin Meghan waren 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. In Harrys Memoiren «Reserve», in TV–Interviews und in einer Netflix–Doku hatte das Paar anschliessend teils heftig gegen das Königshaus ausgeteilt.