Weihnachten bei Heidi Klum: Familie posiert in Weihnachtsmann-Anzügen

Gemeinsamer Rodel–Ausflug und sexy Kamin–Fotos

Weihnachten verbrachten Klum und ihre Liebsten jedoch nicht nur im warmen Haus. Sie nutzten die verschneiten Berge, um gemeinsam rodeln zu gehen. Dabei filmte Klum ihre Familie und hatte selbst sichtlich Spass. In einem Clip strahlt sie während der Fahrt mit Weihnachtsmann–Mütze und Sonnenbrille ausgerüstet in die Kamera. Wie sie in der Caption verriet, zog es sie für die Feiertage in das beliebte Skigebiet Aspen in den Rocky Mountains. Auf der Reise kam offenbar auch die Zweisamkeit mit Tom nicht zu kurz. Ein Video des Beitrags zeigt die beiden kuschelnd mit Bills Hündin.