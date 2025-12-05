Weihnachten für Gross und Klein: Eine schöne Bescherung für Gamer

Auch wer nicht so viel Geld investieren möchte, wird in diesem Jahr wieder fündig. «Hollow Knight: Silksong», den grossartig bewerteten Nachfolger zum vor rund acht Jahren erschienenen Hit «Hollow Knight», gibt es etwa schon für rund 20 Euro für gängige aktuelle Spiele–Plattformen. «Ball x Pit» ist unterdessen bereits für knapp 15 Euro erhältlich. Nicht nur Retro–Fans dürften an dem Dreh von Spieleklassikern wie «Breakout» und «Arkanoid» Gefallen finden. Eine ungewöhnliche Herangehensweise an ein Puzzlespiel gibt es bei «Blue Prince» und knackige Action bei «Hades II» für jeweils unter 30 Euro.