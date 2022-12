Weihnachten in der Inflation: Sparrezepte für die Feiertage

Zubereitung: Die Kartoffeln waschen und in Wasser knapp gar kochen. In der Zwischenzeit die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Zwiebelwürfel mit der Brühe aufkochen und bei niedriger Hitze fünf Minuten köcheln lassen. Den Sud mit Senf und Essig abschmecken und warmhalten. Nach 15-20 Minuten die Kartoffeln abgiessen, abdampfen lassen und pellen. Danach in Scheiben schneiden, mit dem Sud mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Schnittlauch waschen und fein schneiden. Die Gurke schälen, längs halbieren, entkernen und in halbe Ringe schneiden. Die Radieschen nach dem Abspülen ebenfalls in Scheiben schneiden. Schnittlauch, Gurke und Radieschen anschliessend dem Salat beimengen und abschmecken. Zum Schluss die Würstchen in Wasser erhitzen und mit dem Salat anrichten.