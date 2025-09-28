Weihnachten: König Charles will Prinz Andrew und Fergie nicht sehen

Die Yorks sollen «unsichtbar» bleiben

König Charles soll der «Times» zufolge auch deutlich gemacht haben, dass er es vorziehen würde, wenn Prinz Andrew und «Fergie» bei zukünftigen Zusammenkünften «unsichtbar» blieben. Ein royaler Insider sagte demnach: «Man kann niemanden aus seiner Rolle als Bruder entlassen. Aber wenn der Herzog und die Herzogin dieses Jahr genauso ehrenhaft handeln würden wie letztes Jahr, wäre das das Beste für alle und die Familie wäre nicht enttäuscht, nicht zuletzt, da dem König weitere schwierige Entscheidungen erspart blieben.» Bei anderen Familienanlässen sollen die Yorks zudem in Zukunft möglichst unauffällig bleiben und durch diskrete Eingänge kommen und gehen, so der Wunsch des Königs.