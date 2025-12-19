Weihnachtliche Apfel-Blondies mit Karamellüberzug

Diese Apfel–Blondies mit Karamell–Topping versüssen die Vorweihnachtszeit auf köstliche Weise: Saftige Apfelwürfel treffen auf weisse Schokolade, während das flüssige Karamell jedem Stück den letzten Schliff verleiht. Besonders praktisch: Die Blondies lassen sich gut vorbereiten und teilen, sodass sie sich perfekt für die Festtage eignen.
Zutaten (für eine Backform)
Für die Blondies:
200 g Butter
200 g brauner Zucker
2 Eier (Zimmertemperatur)
250 g Mehl (Type 405)
1 TL Backpulver
1 TL Zimt
1/2 TL Salz
1 TL Vanilleextrakt
2 mittelgrosse Äpfel (Boskoop oder Elstar)
100 g weisse Schokolade
Für das Karamell–Topping:
150 g Zucker
80 g Butter
100 ml Sahne
1 Prise Fleur de Sel
Kochutensilien: Backform (20 x 20 cm), Backpapier, Rührschüssel, Topf, Handrührgerät, Teigschaber, Schälmesser, Schneidebrett
Zubereitung (60 Minuten)
1. Den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen und die Backform mit Backpapier auslegen. Die Butter in einem kleinen Topf schmelzen und leicht abkühlen lassen. In einer grossen Rührschüssel den braunen Zucker zur geschmolzenen Butter geben und cremig verrühren.
2. Die Eier einzeln unterrühren, wobei jedes Ei etwa eine halbe Minute eingearbeitet wird. Den Vanilleextrakt hinzufügen. In einer separaten Schüssel Mehl, Backpulver, Zimt und Salz vermischen und vorsichtig unter die Buttermasse heben. Die grob gehackte weisse Schokolade unterheben und den Teig gleichmässig in der Form verteilen.
3. Die Äpfel schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Die Viertel in dünne Scheiben schneiden und fächerförmig auf dem Teig anordnen, sodass ein dekoratives Muster entsteht. Die Apfelscheiben leicht in den Teig drücken. Im vorgeheizten Ofen 30–35 Minuten goldbraun backen.
4. Währenddessen das Karamell zubereiten: Den Zucker in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, ohne zu rühren. Sobald er bernsteinfarben schimmert, die Butter einrühren und vorsichtig die Sahne angiessen. Unter Rühren einige Minuten köcheln lassen, bis eine samtige Konsistenz entsteht. Mit Fleur de Sel verfeinern.
5. Die noch warmen Blondies mit dem flüssigen Karamell grosszügig übergiessen. Vollständig abkühlen lassen, bevor das Gebäck in Stücke geschnitten wird.
Anrichtetipps
Die Blondies auf einer Schieferplatte arrangieren und mit einigen dünnen Apfelspalten dekorieren. Besonders elegant wirkt das Dessert, wenn die lauwarmen Blondies mit einem Klecks Vanilleeis oder Zimtsahne serviert werden.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Calvados oder Cidre unterstreicht die Apfelaromen perfekt.
Ein Hagebutten–Hibiskus–Tee setzt mit seiner fruchtigen Säure einen erfrischenden Kontrapunkt zur Karamellsüsse
Rezeptvariationen
Mit 50 g gehackten Pekannüssen im Teig entsteht eine knusprigere Textur.
Ein Teelöffel Kardamom verleiht den Blondies eine orientalische Note.