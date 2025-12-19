Gebäck, das Freude macht

Weihnachtliche Apfel-Blondies mit Karamellüberzug

Wer an Weihnachten mit leckerem Gebäck punkten möchte, liegt mit diesen diese Apfel–Karamell–Blondies genau richtig. Sie lassen sich leicht portionieren und kommen bei Klein und Gross gleichermassen gut an.