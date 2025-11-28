Weihnachtliche Klänge: Das ist Helene Fischers neues Kinderalbum

Und wie kam es zur Zusammenarbeit? Zuckowski erklärte dazu in einem Instagram–Clip: «Ich hatte im vorigen Jahr im Adventsfest der 100.000 Lichter die Freude, von Helene und den Blankenäschen mit einem Potpourri aus meinen Liedern ganz gross geehrt zu werden. Dann hat Helene mir erzählt, dass meine Lieder in ihrem Leben, auch mit ihren Kindern, ganz viel Bedeutung haben. Das hat mich sehr glücklich gemacht und ich habe gesagt: ‹Vielleicht singen wir ja auch mal ein Duett miteinander.› Und dazu ist es gekommen!»