Weihnachts-Familienfoto: Diddy zeigt erstmals Baby Love

Der Hip-Hop-Mogul gab am 10. Dezember überraschend via Twitter bekannt. «Ich bin so gesegnet, mein kleines Mädchen Love Sean Combs auf der Welt willkommen zu heissen», schrieb er. Über die Mutter der Kleinen machte er keine Angaben. Er fügte hinzu: «Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D'Lila, Jessie und ich lieben dich alle so sehr! Gott ist der Grösste!»