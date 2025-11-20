Weihnachts-«Kitchen Impossible»: Roland Trettl im Team von Tim Mälzer

Aufgaben in Österreich und Italien

Es kommt zum Wiedersehen der Köche aus der Weihnachtsausgabe von 2024, doch dieses Mal wird sich in veränderter Konstellation duelliert. «Kitchen Impossible»–Gastgeber Tim Mälzer (54) tritt nicht mit Tim Raue (51), sondern mit Roland Trettl (54) an. Raue, der im vergangenen Jahr mit Mälzer siegte, kocht wiederum dieses Mal mit Sepp Schellhorn (58). Trettl und Mälzer waren bisher noch nie im Duo zu sehen und werden in dem Special ihr gemeinsames Kochdebüt feiern. Die beiden müssen in Österreich ein Gourmet–Weihnachtsmenü auf die Beine stellen und in Lech am Arlberg Gerichte wie Beef Suppe, Steckrübe, Wachtel und Topinambur–Fujisan meistern.