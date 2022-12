«Last Christmas» direkt dahinter

Weihnachtsfieber in den Charts: Mariah Carey stürmt auf Platz 1

Der zweite Advent naht und das macht sich auch in den Deutschen Charts bemerkbar. Pop-Diva Mariah Carey setzt sich in der Single-Hitliste mit «All I Want For Christmas Is You» mal wieder an die Spitze und überhaupt herrscht Weihnachtsstimmung.