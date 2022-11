Weihnachtsgeschenke und mehr: Am Black Friday und Cyber Monday sparen

Das Shopping-Event des Jahres geht in seine heisse Phase, denn am heutigen 25. November ist wieder Black Friday - und am Montag steht dann auch erneut der Cyber Monday an. Zwar bieten viele Händler im Rahmen der beliebten Spartage schon die ganze Woche Deals an, doch besonders am Freitag dürfte es noch einmal viele zusätzliche Mega-Angebote geben. Dies sind einige der grössten Anbieter, bei denen Sparfüchse fündig werden können, wenn sie beispielsweise bereits auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind.