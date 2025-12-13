Weihnachtskarte 2026: Spanische Königsfamilie wünscht «Feliz Navidad»

Doch erst die handschriftliche Ergänzung verleiht dem Gruss die typische persönliche Note. «Mit all unserer Zuneigung und den besten Wünschen», steht dort, gefolgt von den vier Unterschriften der Familienmitglieder. Dabei fällt auf: Zu den Signaturen des Königspaares gehört jeweils ein «R.» nach dem Vornamen – Rex und Regina für König und Königin. Auch Leonor und Sofia unterzeichneten mit ihren offiziellen Titeln: Prinzessin von Asturien und Infantin von Spanien.