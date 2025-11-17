Weihnachtsklassiker im Ersten: Viermal «Aschenbrödel» - «Sissi» fehlt

Wer sich auf die «Sissi»–Trilogie mit Romy Schneider (1938–1982) in der Titelrolle gefreut hat, muss – zumindest im Ersten – pausieren. Denn: «‹Sissi› ist diesmal leider nicht mit dabei», teilte die Sendersprecherin mit. Laut «Fernsehserien.de» laufen «Sissi» (1955), «Die junge Kaiserin» (1956) und «Schicksalsjahre einer Kaiserin» (1957) aber am 25. Dezember ab 18:25 Uhr bei Sky Cinema Classics. Ausserdem sind die Filme ab 22. Dezember im SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) zu sehen.