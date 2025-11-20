Weihnachtsklassiker mit Diane Keaton: «Familie Stone» bekommt Sequel

Eine Fortsetzung des Weihnachtsklassikers «Die Familie Stone – Verloben verboten!» befindet sich aktuell in Entwicklung. Nach Angaben von «CNN» arbeitet derzeit Thomas Bezucha (61), Regisseur und Autor des Kultfilms, an einem Sequel. Der Filmemacher verriet gegenüber dem Nachrichtensender, dass er sich schon seit geraumer Zeit Gedanken über eine Fortsetzung gemacht habe, als Diane Keaton (1946–2025) im Oktober im Alter von 79 Jahren verstarb. Die Oscarpreisträgerin übernahm in der Komödie die Rolle der Mutter Sybil Stone.