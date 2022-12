Weihnachtskonzert der Royals: Festliche Stimmung statt Geplänkel

Die Veranstaltung wird im Rahmen eines «Royal Carols: Together At Christmas»-Specials an Heiligabend auf dem britischen Sender ITV1 ausgestrahlt. Die Royal Foundation hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass der Gottesdienst klassische sowie moderne Elemente miteinander verbinden werde. Es sollten mit dem Abend nicht nur die Bemühungen von Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften in ganz Grossbritannien hervorgehoben werden. Die Veranstaltung sei zudem der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gewidmet.