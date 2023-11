Weihnachtskonzert im TV: Das plant Prinzessin Kate für ihren Auftritt

Prinzessin Kate (41) wird erneut durch ein Weihnachtskonzert in der Londoner Westminster Abbey führen. Der Palast hat bekannt gegeben, dass die Prinzessin von Wales am Freitag, den 8. Dezember, zum dritten Mal in Folge Gastgeberin der Veranstaltung sein wird. Demnach werde es dieses Jahr einen Gottesdienst geben, um «allen zu danken, die sich für die Unterstützung von Babys, Kleinkindern und Familien in unseren Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich einsetzen, und um die einmalige Gelegenheit zu feiern, die die Geburt eines neuen Babys mit sich bringt».