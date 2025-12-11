Weihnachtsoutfit: Diese Looks verbinden Glamour und Komfort

Die Feiertage stehen vor der Tür und bringen oft genug Trubel mit sich: Geschenkestress, unberechenbares Wetter und volle Terminkalender. Wenn es draussen früher dunkel und kälter wird, sinkt oft die Motivation, das Haus für grosse Partys zu verlassen. Die gute Nachricht: Der Trend geht 2025 ganz klar zum «Cozy–Chic». Edler Strick, Feder–Details und lebendige Farben sorgen für ein Statement, in dem man den ganzen Tag entspannen kann. Hier gibt es zehn Outfit–Ideen für gemütliche und dennoch glamouröse Feiertage zu Hause.