Weihnachtsshow: Auf diesen Gast freut sich Giovanni Zarrella «riesig»

Giovanni Zarrella: «Bedeutet mir unglaublich viel»

Eros Ramazzotti (62) wird in Offenburg mit dabei sein. Die Begeisterung über seinen Gast machte Giovanni Zarrella vor der Show in einer Instagram–Story deutlich: «Heute Abend – zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im deutschen TV: Eros Ramazzotti. Ich freue mich riesig.» Der «Bild»–Zeitung erklärte der Moderator zu der besonderen Verbindung zu seinem Gast: «Eros bedeutet mir unglaublich viel. Das waren die ersten Songs, die ich auswendig konnte. Meine Eltern spielten ihn auf jeder Autofahrt nach Italien.» Seine Musik habe ihn geprägt und ihm gezeigt, «dass man als Italiener weltweit Erfolg haben kann».