Weihnachtsshow: Auf diesen Gast freut sich Giovanni Zarrella «riesig»

Giovanni Zarrella (47) moderiert in diesem Jahr erstmals «Die grosse Weihnachtsshow» im ZDF (Donnerstag, 4. Dezember, 20:15 Uhr). Die Sendung wird live aus Offenburg übertragen und bietet ein Musikprogramm mit Beiträgen verschiedener Künstlerinnen und Künstler, das auf die Adventszeit einstimmen soll.
Zu den Gästen gehören unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Leony, Andreas Gabalier, Alexander Klaws sowie die Tanzformation Lord Of The Dance. Zu dem vielfältigen Programm wird auch ein italienischer Künstler seinen Beitrag leisten.
Giovanni Zarrella: «Bedeutet mir unglaublich viel»
Eros Ramazzotti (62) wird in Offenburg mit dabei sein. Die Begeisterung über seinen Gast machte Giovanni Zarrella vor der Show in einer Instagram–Story deutlich: «Heute Abend – zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im deutschen TV: Eros Ramazzotti. Ich freue mich riesig.» Der «Bild»–Zeitung erklärte der Moderator zu der besonderen Verbindung zu seinem Gast: «Eros bedeutet mir unglaublich viel. Das waren die ersten Songs, die ich auswendig konnte. Meine Eltern spielten ihn auf jeder Autofahrt nach Italien.» Seine Musik habe ihn geprägt und ihm gezeigt, «dass man als Italiener weltweit Erfolg haben kann».
Ramazzotti veröffentlichte am 21. November sein neues Doppelalbum «Una Storia Importante»/«Una Historia Importante» auf Italienisch und Spanisch. Das Werk enthält einige der bekanntesten Hits seiner Karriere, die neu arrangiert wurden, sowie unveröffentlichte Titel und prestigeträchtige italienische und internationale Kollaborationen. Die dazugehörige Tournee «Una Storia Importante World Tour» wird am 14. Februar 2026 in Paris Premiere feiern und den Sänger in 30 Länder in Europa, Nordamerika, Kanada und Lateinamerika führen.
Bei Instagram gab Giovanni Zarrella auch einen ersten Einblick in «Die grosse Weihnachtsshow». In einem Clip sind unter anderem junge Tänzerinnen im Tutu, Geschenke auf der Bühne, der Moderator in einem Meer aus Kerzen und No–Angels–Mitglied Lucy Diakovska (49) im weissen Anzug zu sehen.
Neben musikalischen Darbietungen engagieren sich Prominente aus Unterhaltung und Sport für den guten Zweck und nehmen in der «Weihnachtsshow» telefonisch Spenden entgegen. Die Spendenerlöse der Gala kommen den Hilfsorganisationen Misereor und Brot für die Welt zugute.